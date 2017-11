Pub

O veterano internacional inglês renovou contrato com os potters por mais uma temporada, até junho de 2019, anunciou esta terça-feira o 15.º classificado da liga inglesa

Crouch, de 36 anos, é o melhor marcador do Stoke City esta temporada, com quatro golos, mesmo tendo cumprido todos os nove jogos na Premier League como substituto utilizado.

"Ainda tem muito que oferecer e, apesar dos 36 anos, continua a ter um impacto enorme nos jogos, como demonstrou muitas vezes esta temporada", apontou o técnico Mark Hughes, em declarações ao sítio oficial do emblema inglês na internet.

Com 2,01 metros, Crouch chegou ao clube em 2011, proveniente do Tottenham, e tornou-se numa figura chave no Stoke, com 212 jogos e 58 golos até à data.

Foi 42 vezes internacional pela Inglaterra, apontando 22 golos, e esteve presente nos Mundiais de 2006 e 2010.

Depois de uma carreira em que passou por Queens Park Rangers, Liverpool ou Southampton, entre outros, Crouch estabeleceu em 20 de novembro deste ano o recorde para maior número de jogos como suplente utilizado na Premier League, ao entrar pela 143.ª vez em jogo vindo do banco contra o Brighton (2-2), ultrapassando Shola Ameobi (Newcastle).