Pub

Portugal ficou integrado no Grupo B, o mesmo do que a Espanha de Julen Lopetegui, o Irão de Carlos de Queiroz e Marrocos. Nos oitavos de final, os apurados cruzam-se com os do Grupo A

Grupo A:

Rússia

Arábia Saudita

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Egito

Uruguai

Grupo B:

Portugal

Espanha

Marrocos

Irão

Grupo C:

França

Austrália

Perú

Dinamarca

Grupo D:

Argentina

Islândia

Croácia

Nigéria

Grupo E:

Brasil

Suíça

Costa Rica

Sérvia

Grupo F:

Alemanha

México

Suécia

Coreia do Sul

Grupo G:

Bélgica

Panamá

Tunísia

Inglaterra

Grupo H:

Polónia

Senegal

Colômbia

Japão