Cristiano Ronaldo não gostou de estar a ser filmado

Cristiano Ronaldo foi substituído aos 82 minutos, num jogo em que o Real Madrid voltou a marcar passo na Liga, ao empatar com o Levante (2-2), mas quis deixar bem claro para as câmaras que não estava aborrecido com a opção do treinador Zidane.

O futebolista português sentou-se no banco, depois de cumprimentar os colegas, mas depois de reparar que continuava a ser filmado resolveu responder dizendo ao operador de câmara que não havia razões para tal. "Vê o jogo. Aponta a câmara para o jogo", diz em seguida.

A igualdade mantém o Real Madrid no 4.º lugar, com 39 pontos. Os três primeiros jogam hoje: o líder Barcelona (57 pontos) visita o vizinho Espanyol, enquanto o segundo classificado Atlético Madrid (46) e o terceiro Valência (40) disputam o jogo grande da jornada no Wanda Metropolitano.