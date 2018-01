Pub

Treinador, que começou a época ao comando do Paços de Ferreira, é o novo treinador do Famalicão, anunciou esta quarta-feira o emblema atual 10.º classificado da II Liga.

Em nota publicada no seu sítio oficial, o Famalicão indica que o contrato com no novo técnico é valido até ao final da temporada de 2018/2019.

"Quisemos um treinador com ambição e que possa corporizar o espírito do nosso clube. Apresentámos ao Vasco Seabra as nossas ideias e ambições, que se enquadram naquilo que é o seu perfil como treinador. Com esta rápida identificação e vontade mútua, damos agora início a um novo trabalho que esperamos de sucesso", referiu o presidente dos minhotos, Jorge Silva, citado na nota do clube.

Vasco Seabra é o substituto de Dito, que saiu na segunda-feira, depois do encontro da 21.ª jornada, na qual perdeu por 2-1 na receção ao Penafiel.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O Famalicão vive o pior período em termos de resultados desportivos em 2017/18, com cinco derrotas consecutivas.

O novo técnico chega a Famalicão acompanhado de Mauro Silva, mantendo-se a restante equipa técnica a trabalhar no clube.

Os famalicenses informam ainda que Vasco Seabra já orientou a primeira sessão de trabalho com a equipa na manhã de quarta-feira, dando início à preparação para o jogo frente ao Benfica B.