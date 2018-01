Pub

Árbitro de 41 anos, de primeira categoria desde 2006, vai ser o homem do apito na visita desta segunda-feira à noite (21.00) dos dragões à formação do concelho de Cascais. Rui Costa (AF Porto) no Moreirense-V. Setúbal

O árbitro Vasco Santos, da Associação de Futebol do Porto, foi o escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para apitar o encontro desta segunda-feira entre o Estoril e o FC Porto na Amoreira, de acordo com o site da Liga. O juiz de 41 anos, que esta época já dirigiu os dragões no encontro diante do Leixões para a Taça da Liga (0-0) mas ainda não participou em qualquer partida dos estorilistas, vai ser assistido por Luciano Maia e Sérgio Jesus e terá Hélder Malheiro como 4.º árbitro e Luís Ferreira como videoárbitro (VAR).

No outro jogo do dia, Rui Costa, também da AF Porto, vai arbitrar o Moreirense-V. Setúbal, igualmente da 18.ª jornada da I Liga. O juiz portuense vai ser auxiliado por Tiago Costa e Nuno Manso e terá António Filipe Alves como 4.º árbitro e João Capela como VAR.