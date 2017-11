Pub

Vai defrontar o havaiano Sebastian Zietz

O surfista português Vasco Ribeiro qualificou-se esta quinta-feira para a terceira ronda do Hawaiian Pro, do circuito mundial de qualificação, juntando-se ao compatriota Frederico Morais.

Vasco Ribeiro avançou para esta fase com o segundo lugar no 12.º 'heat' da segunda ronda, contabilizando 10,87 pontos, menos 1,83 do que o brasileiro Deivid Silva, mas o suficiente para derrotar os havaianos Torrey Meister e Shayden Pacarro.

Na terceira eliminatória, Vasco Ribeiro vai defrontar o havaiano Sebastian Zietz, o brasileiro Willian Cardoso e o norte-americano Cam Richards, na 11.ª bateria, depois de 'Kikas' enfrentar, no quinto 'heat', o brasileiro Yago Dora, o australiano Dion Atkinson e o havaiano Dusty Payne.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Em 2016, 'Kikas' chegou às finais das duas etapas havaianas do circuito de qualificação, sendo derrotado no Hawaiian Pro na final pelo havaiano John John Florence, campeão do mundo, e no Vans World Cup pelo sul-africano Jordy Smith.