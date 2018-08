Vários jogadores devem disputar hoje último dérbi

O dérbi desta noite (20.30, Sport TV1) em Alvalade, além de ser decisivo na luta pelo acesso à Liga dos Campeões, poderá ser o último de alguns dos jogadores mais emblemáticos dos dois clubes nos últimos anos. Do lado do Sporting, a próxima janela de mercado de transferências poderá levar às saídas de Rui Patrício e William Carvalho, atuais capitães leoninos, enquanto no plantel do Benfica estão na calha para seguir novos rumos Eliseu e o já eterno Luisão.

Mas vamos por partes. Nos últimos dias, Rui Patrício tem sido ligado ao eventual interesse do Nápoles e trata-se de um guarda--redes bem cotado na Europa, sobretudo depois da conquista do Euro 2016. Aos 30 anos, é um dos jogadores com mais jogos na história dos leões, contabilizando já 464 partidas ao longo de 12 épocas, das quais onze como titular.

William Carvalho é um dos jogadores com mais mercado entre os leões, estando há muito tempo na calha para ser transferido, algo que tem sido constantemente adiado. Este momento poderá estar finalmente a chegar para o médio, sobretudo se as exibições no Mundial 2018 confirmarem os relatórios que os olheiros dos grandes clubes mundiais têm feito. Com 26 anos e 190 jogos em cinco épocas de leão ao peito, o médio tem sido peça essencial no Sporting e na seleção.

Rui Patrício e William Carvalho podem assim estar à beira de render uns bons milhões de euros aos cofres da SAD sportinguista. Ao contrário de Luisão e Eliseu, jogadores que estão em final de contrato com o Benfica e que após o final da época devem seguir rumos diferentes.

Luisão está com 37 anos e, apesar de por várias vezes ter expressado a sua vontade de continuar a jogar, é bem possível que esteja a aproximar-se o momento da retirada, afinal deixou de ser titular e há muito que o presidente Luís Filipe Vieira disse que o brasileiro tem guardado um lugar na estrutura do clube. Luisão é já um histórico do Benfica, tendo em conta as 15 épocas de águia ao peito, durante as quais fez 537 jogos oficiais - só Nené fez mais jogos pelo clube.

Com 34 anos, Eliseu tem cada vez menos protagonismo na equipa de Rui Vitória, depois de ter tido um papel importante nos últimos três títulos do Benfica.

Os casos Coentrão e Grimaldo

Quem também deverá fazer o último dérbi é Fábio Coentrão, que está a ver o empréstimo do Real Madrid chegar ao final. O defesa--esquerdo que sabe o que é jogar estas partidas com as duas camisolas, renasceu esta época em Alvalade, totalizando 41 jogos, tantos quantos fez nas três épocas anteriores. Sem tanto sucesso de leão ao peito, Doumbia deverá ter de procurar um novo rumo na sua carreira no final desta época, depois de ter chegado como grande reforço.

Na Luz, Grimaldo estará também a viver os últimos dias como jogador do Benfica, pois o interesse do Nápoles poderá ser um indicador que a transferência estará para breve e vai render alguns milhões do clube da Luz. Caso bem diferente é o de Douglas, que está emprestado pelo Barcelona e vai receber guia de marcha, pois ficou bastante aquém daquilo que os responsáveis encarnados esperavam.