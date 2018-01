Pub

Orgão máximo do futebol deve anunciar na próxima semana

A FIFA, órgão máximo do futebol mundial, deverá anunciar na próxima segunda-feira a inclusão do videoárbitro (VAR) no Mundial da Rússia, que se realiza em junho e julho, propondo ainda a utilização deste sistema nas principais ligas mundiais.

Os dirigentes da FIFA reúnem-se segunda-feira em Zurique para discutir vários assuntos, mas a inclusão do VAR nas principais competições será o grande tema a discutir e a aprovar, dado que o presidente do organismo, Gianni Infantino, é defensor do mesmo, como já o revelou várias vezes.

Neste momento, refira-se, são poucas as ligas que já utilizam a 100% o videoárbitro, com a liga portuguesa a ser uma das pioneiras.