International Board, contudo, fala em acerto de 98,9% das decisões do videoárbitro

Ainda não foi esta segunda-feira que houve uma confirmação oficial sobre a utilização do videoárbitro no Campeonato do Mundo da Rússia, que se realiza em junho e julho. Contudo, o International Board deu nota muito positiva ao VAR e dia 2 de março tudo indica que a FIFA confirmará oficialmente este mecanismo no Mundial 2018.

"O International Board está convicto de que as experiências têm sido exaustivas e os resultados em mais de 800 jogos com VAR têm sido positivas e encorajadoras", lê-se no comunicado, onde era confirmado também que em mais de 800 lances analisados pelo videoárbitro este teve um acerto de 98,9%.

Apesar de ainda não haver uma confirmação sobre a utilização do VAR no Campeonato do Mundo, a verdade é que a própria FIFA já confirmou que está em negociações com empresas de tecnologias para recorrer então ao videoárbitro nos jogos do Mundial.

"Estamos a falar com várias empresas de tecnologia que estão muito interessadas no que nós estamos a fazer", revelou Philippe Le Floch, director comercial da FIFA.