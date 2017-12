Pub

Defesa do Southampton foi confirmado esta quarta-feira pelos reds

Virgil van Dijk foi confirmado esta quarta-feira como novo reforço do Liverpool. O internacional holandês de 26 anos custou cerca de 85 milhões de euros e passa a ser o defesa mais caro de sempre da história do futebol.

O agora ex-jogador do Southampton esteve na mira dos principais clubes ingleses já no ano passado, mas depois de ter perdido José Fonte para o West Ham, o emblema inglês não quis deixar sair o outro central, pelo que Van Dijk acabou por ficar. Devido a uma lesão, no início desta temporada o holandês continuou ao serviço do Southampton, mas agora o Liverpool abriu os cordões à bolsa e satisfez a vontade do treinador Jurgen Klopp.