Os jogadores da seleção de futsal, que ontem se sagrou campeã da Europa, chegam às 13:00 ao aeroporto de Lisboa

"Vamos receber os nossos campeões". É este o apelo que a Federação nacional de Futebol faz, depois de a seleção de futsal se ter sagrado ontem, em Ljubljana, campeã da Europa. A chegada dos jogadores ao aeroporto de Lisboa está prevista para cerca das 13:00.

Os festejos prosseguem depois na cidade do futebol, onde a equipa responde aos media, e de seguida desloca-se a Belém para ser recebida pelo Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa já felicitou a seleção de futsal, através de uma nota no 'site' da Presidência, pela conquista do título de campeão europeu, enaltecendo a "prestação ímpar" da equipa que "enche de orgulho" todos os portugueses.

"Mais uma vez os portugueses demonstraram que quando são bons são os melhores. A prestação ímpar dos nossos compatriotas provou as qualidades e o mérito destes atletas que conquistaram pela primeira vez o Campeonato da Europa de Futsal, feito que enche de alegria e orgulho o Presidente da República e todos os portugueses", lê-se na nota divulgada.

Também o primeiro-ministro, António Costa, felicitou a equipa portuguesa pela conquista do título de campeão europeu de futsal, sublinhando que foi um triunfo merecido.

"Portugal é Campeão Europeu de Futsal! Parabéns", escreveu António Costa no Twitter minutos depois do final do jogo contra a Espanha. Costa acrescentou ainda: "Merecem este título. Viva Portugal!".

Cristiano Ronaldo também congratulou a seleção pela conquista.