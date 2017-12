Pub

Equipa che foi derrotada este domingo, nos arredores de Madrid, por 1-0. Com o desaire, passa a estar a cinco pontos de distância do líder do campeonato.

O Valência não aproveitou o empate do Barcelona (2-2 em casa com o Celta) e até se atrasou na perseguição ao líder do campeonato. Este domingo, em jogo da 14.ª jornada da liga espanhola, a equipa che foi perder ao terreno do Getafe, por 1-0.

Bergara (66') marcou o único golo da partida, num momento em que o Getafe já jogava reduzido a dez, após expulsão de Arrambarri, por acumulação de cartões amarelos. O Valência, com Ruben Vezo no onze e Gonçalo Guedes (lesionado) de fora, não foi capaz de dar a volta à desvantagem.

Apesar do desaire, os valencianos continuam no 2.º lugar da liga espanhola, mas têm agora cinco pontos de atraso para o líder, Barcelona (36), e apenas um de avanço sobre o 3.º. Atlético de Madrid (31).

O recém-promovido Getafe subiu à 8.ª posição (19 pontos), aproximando-se dos lugares de apuramentos para as competições europeias.