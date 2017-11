Dabbur festeja o primeiro golo do Red Bull Salzburgo diante do Vitória de Guimarães

Minhotos perderam esta quinta-feira, por 3-0, no terreno do Red Bull Salzburgo, em jogo da 5.ª jornada do Grupo I da Liga Europa. No entanto, conservam chances de apuramento para a fase seguinte da competição.

Era um jogo decisivo. E o Vitória de Guimarães não esteve à altura: esta quinta-feira, na visita ao Red Bull Salzburgo, foi goleado por 3-0 e ficou com um pé fora da fase seguinte da Liga Europa. No entanto, o empate entre Konyaspor e Marselha (1-1) no outro jogo da 5.ª jornada do Grupo I da competição manteve os vitorianos com hipóteses de qualificação para os 16avos-de-final.

Na Áustria, o emblema minhoto fez provavelmente a pior exibição desta campanha europeia. Praticamente inofensiva, a equipa vitoriana assistiu ao avolumar do resultado, na Red Bull Arena, em Salzburgo: Dabbur cabeceou para o 1-0, ao minuto 26; Ulmer rematou cruzado, de fora da área, para 2-0, aos 45'; e Hee-Chan Hwang empurrou para o 3-0, aos 67'. Com o triunfo, o Red Bull Salzburgo assegurou o apuramento para a fase seguinte da Liga Europa, no 1.º lugar do Grupo I.

No entanto, graças ao 1-1 no Konyaspor-Marselha (marcaram Skubic, de penálti, aos 82', e Moke, na própria baliza, em cima dos 90'), o Vitória de Guimarães ainda conserva possibilidades de chegar ao 2.º lugar (ocupado pelos franceses, agora com sete pontos). A única chance para a equipa portuguesa (4.ª, com quatro pontos), na 6.ª e última jornada, é vencer, em casa, o Konyaspor (3.º, com cinco) e esperar por uma derrota do Marselha na receção ao Red Bull Salzbuirgo. Os vitorianos têm vantagem no confronto direto com os marselheses (2-1 em França e 1-0 em Portugal).