Pub

Atleta jamaicano anunciou que já assinou contrato com uma equipa, mas só a revela na terça-feira.

Usain Bolt sonha jogar no Manchester United, fez testes no Borussia Dortmund, recebeu um convite do Beira-Mar e finalmente anunciou que já assinou por um clube de futebol. Depois de ter deixado as pistas de tartan, o atleta jamaicano manifestou por várias vezes o desejo de jogar futebol, em particular no clube inglês treinado por José Mourinho.

Na noite de domingo, nas suas redes sociais, Bolt antecipou a sua contratação, mas sem revelar qual o clube. "Acabei de assinar por uma equipa de futebol. Descobre qual na terça-feira, 27 de fevereiro."

Há algumas semanas, o velocista fez um teste no clube alemão do Borussia Dortmund, equipa que é patrocinada pela mesma marca que equipa Bolt (e que aliás surge no vídeo em que faz o anúncio com um casaco dessa mesma marca), e também no Mamelodi Sundowns, clube sul-africano.

Depois de ter conquistado oito medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos e 11 títulos mundiais, nos 100 e 200 metros e nas estafetas 4x100 metros, Bolt - que se retirou das pistas no ano passado - quer agora ser um dos melhores no futebol.

A estrela jamaicana ignorou o convite bem-disposto do Beira-Mar para jogar pelo clube de Aveiro, um histórico do futebol português, que joga hoje no chamado Campeonato de Elite da Distrital de Aveiro (onde ocupa o quarto lugar depois de ter tropeçado nas três últimas jornadas). "Vem cumprir o teu sonho", argumentava o Beira-Mar, em agosto de 2017. Afinal, será noutro clube. Terça-feira saberemos qual.