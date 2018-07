Um jogo da 3ª divisão russa, no último fim de semana, teve uma participação especial: a equipa da casa resolveu usar um urso para entregar a bola da partida antes do início do encontro.

O jogo entre as equipas de FC Angusht Nazran e Mashuk-KMV, em Pyatigorsk, começou com Tim, um urso domesticado, a dar a bola do jogo ao árbitro.

A iniciativa não escapou a críticas: o speaker do estádio chegou a brincar com a ideia de Tim estar presente no campeonato do mundo, no verão, mas jornais como o inglês Metro consideraram a ideia cruel.