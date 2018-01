Porto, 19/01/2018 - O Futebol Clube do Porto recebeu esta noite o Clube Desportivo de Tondela no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 19ª jornada da I Liga 2017/18. Festa do golo de Moussa Marega (Tony Dias/Global Imagens)

Pub

Um golo oferecido por Sulley a Marega deu uma vitória justa mas sofrida à equipa de Sérgio Conceição e permitiu ao FC Porto subir outra vez a líder isolado, mesmo com um jogo a menos

Uma vitória mínima voltou a dar a liderança da Liga ao FC Porto, com um ponto de avanço sobre o Sporting, mesmo com menos um jogo (o tal do Estoril que vai a meio e os dragões perdem 1-0). Um golo de Marega deu o único golo ao líder, que fez uma boa segunda parte, mas não conseguiu fazer o segundo golo e assim permitiu que o jogo acabasse em sofrimento.

A partida tornou-se ainda mais importante depois do empate que o Sporting concedeu em Setúbal porque a liderança estava outra vez na mão e porque na quarta-feira há a meia-final da Taça da Liga em Braga exatamente frente ao Sporting. Por tudo isso era muito importante ganhar e passar para a frente isolado, o que foi conseguido. Mas a duras penas.

Foi uma vitória festejadíssima - e sofridíssima - dos dragões, muito pelos erros próprios porque o Tondela, na verdade, teve um remate de algum perigo em todo o jogo (e na primeira parte) e, de resto, teve apenas cantos e livres perto da área. E teve uma excelente atitude, diga-se, não conseguindo oportunidades de golo mas procurando-as e percebendo que assim enervava o adversário.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Sérgio Conceição apresentou a sua versão mais clássica do 4-4-2, com Brahimi à esquerda e Corona à direita, com Ricardo Pereira a lateral direito, mas construindo mal. Brahimi, vindo de lesão, parecia pouco confiante no seu físico, Corona está longe do seu máximo de confiança e por isso a equipa teve dificuldades em impor o seu futebol. Melhorou na segunda parte, mas o peso do jogo era maior do que o dos jogadores e o FC Porto não foi capaz de ter cabeça para assegurar uma parte mais calma aos seus adeptos.

O Tondela, neste ano a meio da tabela, começou muito mal, ofereceu o golo a Marega - mau passe de Sulley, irmão de Muntari, que se estreava a titular - andou a atirar bolas para o ar no primeiro quarto de hora mas depois estabilizou e passou a conseguir que o seu 4-2-3-1 estendesse o jogo pelos cem metros do relvado. E com José Sá a fazer asneiras nas saídas de bola, a tirar confiança aos seus colegas, o Tondela foi sentindo-se à vontade com o seu posicionamento mais adiantado no campo. Ganhou livres próximo da área contrária, um remate de Tomané ao lado, mas a mostrar-se confortável em campo, a conseguir trocar bem a bola. E deu um belo jogo no Dragão, competitivo, às vezes bem jogado e emotivo.

A segunda parte foi de domínio do FC Porto muito acentuado, mas o Tondela, com um Tomané em boa forma, fisicamente muito bem, conseguia aqui e ali levar a bola para a frente e aproveitar os erros que os dragões cometiam, com algum nervosismo - o empate do Sporting em Setúbal, mesmo antes deste jogo, dava a esta partida outra importância. E isso sentia-se sobretudo na parte final do jogo, em que o nervosismo era muito e levava a erros não forçados. Entretanto, o VAR anulava o segundo golo, de Brahimi, por um fora-de-jogo a Marega, a quinze minutos do fim, e isso fez que o ambiente ficasse ainda mais pesado.

O Tondela ajudava a isso com a equipa sempre a procurar também aparecer à frente, sempre a correr tanto como o adversário, competente e com um guarda-redes em grande. Cláudio Ramos foi o melhor em campo, sem qualquer discussão. O FC Porto acabou a fazer faltas perto da sua área e, no final, nunca uma vitória sobre o Tondela foi tão festejada no Dragão. Os beirões conseguiram 45% de posse de bola, mas apenas dois remates (contra 18), e conseguiram sete cantos (contra 12). O que mostra como o jogo foi vivo mesmo sem o Tondela ter oportunidades de golo.

O árbitro teve uma coisa antipática, que foi apitar para o intervalo e parar o contra-ataque do Tondela, em que havia possibilidades de ter superioridade numérica. Houve muitos protestos de Pepa, mas já tinha passado há muito o minuto de compensação.