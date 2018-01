Pub

Técnicos de Sporting e FC Porto destacam que esta é uma meia-final entre duas equipas invictas. Mas divergem sobre as consequências do resultado para as batalhas futuras

Jorge Jesus e Sérgio Conceição trocaram elogios na abordagem ao clássico desta noite (20.45 horas) em Braga, a contar para as meias-finais da Taça da Liga, que marca o início de uma série de quatro duelos entre as duas equipas nos próximos tempos: um por mês até abril.

Os dois treinadores fizeram questão de realçar o facto de as respetivas equipas ainda não terem perdido em competições internas. "Tanto o Sérgio como eu estamos a fazer uma época excelente", atirou o técnico leonino, acrescentando outro elogio: "Ele teve a sua oportunidade e está a justificá-la. Eu já pensava que isso ia acontecer."

Por sua vez, o técnico do FC Porto lembrou que teve "o prazer" de ser jogador de Jorge Jesus no Felgueiras em 1995/96, deixando contudo uma certeza: "Eu tenho a minha forma de ser e de estar diferente da de Jesus, mas reconheço nele um excelente profissional que nos últimos anos tem feito um grandíssimo trabalho." Descartou, no entanto, a ideia de terem conceções semelhantes. "Não vejo o futebol como ele vê. O estilo e as ideias são diferentes. Não me revejo em ninguém, mas todas as experiências que tive com outros treinadores foram importantes para a forma de ver como posso ou não fazer as coisas.... mas sempre à minha maneira", assumiu.

Sporting e FC Porto decidem hoje quem estará na final da Taça da Liga, mas voltarão a estar em confronto para saber quem irá à final da Taça de Portugal (meias-finais a 7 de fevereiro e 18 de abril), além de lutarem palmo a palmo pelo campeonato (com duelo marcado para a jornada 25, a 2 de março). Sérgio Conceição não acredita, no entanto, que a partida desta noite tenha influência nas batalhas futuras. "Não creio que quem perder fique condicionado para as partidas que se seguem. Temos é de preparar bem o jogo e sermos competitivos para estarmos mais perto de vencer", resumiu. Ideia diferente tem Jorge Jesus, pois defende que "quem ganhar a Taça da Liga irá reforçar a sua posição".

O treinador do Sporting lembra mesmo que no jogo do campeonato, em Alvalade, que terminou com um empate a zero, "o FC Porto saiu mais reforçado". Nesse sentido, assumiu que na partida desta noite "as estratégias dos treinadores serão de maior risco" em comparação com esse jogo da Liga, porque tem de haver um vencedor. "Vamos ver se o Sporting tem capacidade para sair das fases do jogo em que o FC Porto nos apertou muito bem no primeiro jogo. Espero que amanhã consigamos fazer isso."

Esse primeiro clássico da época também foi recordado por Sérgio Conceição. "Não é justo dizer que surpreendemos o Sporting nesse jogo. Fizemos uma boa partida, mas desta vez será diferente, até porque o nosso adversário tem, tal como nós, um percurso fantástico", sublinhou, adiantando que "o importante é a dinâmica que a equipa apresentará em campo, sabendo o adversário que terá pela frente".

A vitamina das decisões

O técnico portista quer que a sua equipa entre em campo com "ambição e determinação" para atingir a final da Taça da Liga. E lembrou que, dos jogadores do atual plantel do FC Porto, apenas Herrera conquistou um troféu (Supertaça) pelo clube, razão pela qual diz que "não há melhor vitamina do que aquela de poder ganhar um título".

Já Jesus fez questão de lembrar que já conquistou cinco vezes a Taça da Liga (no Benfica) e assumiu que "é nas decisões que o Sporting quer estar". Ainda assim, recusa a ideia de que a equipa poder ter ficado afetada pelo empate cedido no Bonfim na última sexta-feira: "Não é o jogo com o V. Setúbal que define se a equipa está bem ou mal. O que define é a extensão dos jogos e aí a equipa tem vindo a ganhar."

E tendo em conta o passado recente das duas equipas - invictas nas provas nacionais -, Sérgio Conceição prevê um clássico "bem disputado", enquanto Jorge Jesus acredita que será uma partida "muito tática, com poucos espaços e que pode ser decidida por alguma jogada individual".