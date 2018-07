Uma década de duelos entre Messi e CR7 nos relvados

Palco: Camp Nou, em Barcelona. Jogo: Barcelona-Manchester United. Prova: Liga dos Campeões, primeira mão das meias-finais. Resultado: 0-0. Data: 23 de abril de 2008. Portanto, cumpre-se amanhã uma década desde a primeira vez que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi pisaram simultaneamente o mesmo relvado. Dez anos depois, continuam ambos a dominar individualmente o futebol mundial, numa competição sem paralelo na história do belo jogo inventado por ingleses (pelo menos na sua versão "moderna") ainda no século XIX.

Logo nesse ano, o português nascido no Funchal conquistaria a primeira Bola de Ouro (e a sua primeira Liga dos Campeões, apontando o golo da sua equipa na decisão de Moscovo), antes de arrebatar mais quatro; o argentino começou no ano seguinte e somou, igualmente, cinco. Pelo meio, ambos protagonizaram momentos que vão ficar nos anais da modalidade, marcaram golos inesquecíveis, superaram recordes uns atrás dos outros e ajudaram as respetivas equipas (Man. United e Real Madrid no caso do capitão da seleção portuguesa, Barcelona no da Argentina) a conquistar troféus uns atrás dos outros. Não por acaso, muitas são as vozes daqueles que consideram um privilégio viver no mesmo tempo em que os dois craques estão ativos, num desafio permanente quase insólito. Será que Cristiano Ronaldo e Messi poderiam viver um sem o outro? É impossível responder, até porque ambos são, à sua maneira, insaciáveis, mas é fácil de acreditar que não teriam tido o combustível para se reinventarem tantas vezes.

Penálti e substituição

Enquanto não chega o próximo dia 6 de maio, domingo em que previsivelmente voltarão a estar frente a frente para o 35.º "debate", o argentino tem vantagem no confronto direto com o português: ganhou mais vezes (16 contra dez) e apontou mais golos (21--18, muito graças à vantagem que arrecadou até Cristiano Ronaldo abrir o "frasco de ketchup"). Curiosamente, nenhum deles levou a melhor nesse jogo inaugural que está à beira da efeméride: a partida terminou 0-0, muito por culpa do português, que desperdiçou uma grande penalidade logo nos minutos iniciais - na conversão do castigo, o número 7 dos red devils enganou Víctor Valdés, mas o remate saiu ao lado. Pouco depois, pediria novo penálti por carga do mexicano Márquez, mas não teve a mesma sorte. Mais discreto, Messi seria substituído aos 62 minutos por Bojan Krkic, e a qualificação resolvida com um golo de Paul Scholes em Old Trafford.

Na "variante" El Clasico, o primeiro jogo entre ambos ocorreu em 2009, a contar para a Liga, com Messi a levar a melhor (1-0), embora só tenha marcado na segunda volta no Bernabéu (2-0), enquanto a nível de seleções os dois craques - cuja relação pessoal parece ter melhorado muito nos últimos anos, sobretudo desde que CR foi cumprimentar o argentino no final de uma Taça do Rei em que ficara de fora (algo que se prolongou, aparentemente, nas galas da Bola de Ouro) - só tiveram dois confrontos: no primeiro marcaram ambos, mas a Argentina levou a melhor; no segundo saíram os dois ao intervalo, com Portugal a vencer no fim (1-0).

Leo mais campeão

Já contabilizando vitórias depois do primeiro mano a mano, no número de troféus conquistados o sul-americano também leva a melhor: afinal de contas, Messi integrou uma das melhores equipas da história do futebol, daí que a nível coletivo seja natural a vantagem de que usufrui sobre o seu rival. Tudo somado, desde 2008, a estrela argentina já venceu 25 competições com a camisola blaugrana (entre as quais três Ligas dos Campeões e seis Ligas espanholas) e uma com a Argentina (Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008). O madeirense leva vantagem na Liga dos Campeões (tem quatro), mas perde claramente nas provas internas: foi campeão neste período "apenas" quatro vezes (duas em Manchester, outras tantas em Madrid) e conquistou somente duas Taças do Rei). Ainda assim, pode orgulhar-se de ter conquistado um título de seleção A por Portugal.

Mais equilibrado é o pecúlio de ambos em termos individuais - nos mais importantes, pelo menos. Cinco bolas de ouro e quatro Botas de Ouro (que premeia o melhor marcador a nível europeu) para cada um. Já nos títulos de artilheiro-mor relativos às duas principais provas que disputam, somam os mesmos, embora com uma diferença: Cristiano Ronaldo lidera na Champions (seis contra cinco), Messi em La Liga (quatro contra três).