Distinção atribuída devido à competência na organização de grandes eventos internacionais, ao

potencial de aumento da introdução à prática de desporto e à qualidade do parque desportivo, que será melhorado

Para ser Capital Europeia do Desporto em 2021, Lisboa derrotou Haia, de um dos países com maior índice de prática desportiva (Holanda, cerca de 80% da população), porque já provou que sabe organizar grandes eventos internacionais (final da Liga dos Campeões em 2015, Volvo Ocean Race ou mesmo a Web Summit), dispõe de um parque desportivo e espaços verdes muito valorizados e tem uma grande margem de progressão no aumento da prática desportiva entre a população (estimada em cerca de 30%).

"Os fatores determinantes foram a dinâmica da candidatura e o envolvimento da comunidade, desde o apoio do governo aos embaixadores internacionais, como Fernando Santos, Patrícia Mamona ou Telma Monteiro; o desenvolvimento da atividade desportiva na população e o impacto do desporto na economia", resume ao DN Duarte Cordeiro, vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) com o pelouro do Desporto.

A candidatura a esta "distinção" (é disso que se trata, não de um evento...) atribuída pela ACES Europe - European Capitals and Cities of Sport Federation, sediada em Bruxelas, só pode ser apresentada por uma cidade por país com mais de 500 mil habitantes, e só uma é eleita. É esta a diferença para a candidatura a Cidade Europeia do Desporto, reservada a metrópoles ou parceira de municípios que no total tenham mais de 25 mil habitantes e menos de 500 mil. Este ano, por exemplo, Gondomar representa Portugal entre 15 cidades. O galardão vai ser entregue a Lisboa no Parlamento Europeu.

"Foi um desafio que me foi lançado em 2015. Fui falar a Turim, então Capital Europeia do Desporto, sobre a criação das Olisipíadas [permite a crianças e jovens dos 5 aos 14 anos experimentar e competir em várias modalidades desportivas] e da forte política desportiva que desenvolvíamos já em Lisboa", conta ao DN Jorge Máximo, o anterior vereador do Desporto da CML, que agora voltou ao setor privado, e que liderou a candidatura.

Lisboa terá 52 semanas de atividade física em 2021 (uma das imposições do caderno de encargos), mas muito vai ser feito antes. "Vamos criar um observatório para monitorizar a atividade física entre os jovens, os adultos e os maiores de 55 anos", explica Duarte Cordeiro, sinalizando os adolescentes e os maiores de 55 anos como estratos demográficos que precisam de ser mais motivados a praticar desporto e atividade física.

Entretanto, a CML tem previsto investir 26 milhões de euros na requalificação de equipamentos e ter o programa para 2021 pronto um ano antes.

Para aqui chegar, Duarte Cordeiro salienta "a dinâmica da candidatura e envolvimento da comunidade", com praticamente "todos os clubes e federações envolvidos. "Nestes dois dias de visita da ACES, o Benfica, o Sporting, o Ginásio Clube de Portugal e a Associação Naval, talvez os dois maiores e os dois mais antigos clubes, foram inexcedíveis nas visitas guiadas às instalações", revela.

Otimista, o vice-presidente da CML aponta vários objetivos para os próximos anos. "Pretendemos aumentar o número de parques desportivos e os eventos internacionais, mas tão importante será aumentar a prática desportiva com o aumento da oferta dos programas que já temos vindo a desenvolver junto das comunidades estudantis", informa, concluindo com uma ideia partilhada por Jorge Máximo: "Queremos fazer a melhor Capital Europeia do Desporto de sempre."