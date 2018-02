Um português no pódio da Volvo Ocean Race

Pub

A equipa Sun Hung Kay Scallywag, com o português António Fontes a bordo, terminou em segundo lugar na etapa Hong Kong-Auckland (Nova Zelândia).

Ao fim de 6300 milhas (11,6 mil quilómetros), menos de três minutos separaram os dois primeiros classificados da sexta etapa da Volvo Ocean Race, a maior regata de volta ao mundo à vela.

A equipa AkzoNobel, liderada pelo holandês Simeon Tienpont, venceu a etapa completando-a em 20 dias, 9 horas, 17 minutos e 26 segundos. Em segundo lugar ficou a equipa Sun Hung Kay Scallywag, de Hong Kong, com o australiano David Witt a comandante e com o português António Fontes na tripulação (fez o percurso em 20 dias, 9 horas, 19 minutos e 40 segundos).

Já para o barco de bandeira portuguesa "Turn The Tide On Plastic", que durante toda a etapa esteve no pelotão da frente, a sensação foi de morrer na praia - e desilusão assumida.

A escassas centenas de milhas da linha de chegada, já navegando junto à costa neozelandeza, a equipa, capitaneada pela britânica Dee Caffari e com outro português na tripulação, Bernardo Freitas, seguia em terceiro, sonhando então com uma posição no pódio, pela primeira vez nas seis etapas da regata.

Só que o barco - embora tendo a solução inovadora de ter dois navegadores a bordo (todos os outros têm apenas um) - caiu em calmarias e foi ultrapassado pelos que vinham atrás, o Mapfre (líder na classificação geral) e o Dongfeng (segundo na classificação geral). Acabou então por ficar em quinto, esboroando-se o sonho de haver dois portugueses no pódio (Fontes e Bernardo Freitas).

Outra equipa azarada na etapa foi a Brunel, do skipper holandês Bouwe Bekking - um veterano já a fazer a sua oitava volta ao mundo à vela. A equipa ensaiou uma manobra de rutura junto à Nova Caledónia, tentanto uma rota mais curta cortando "atalhos", mas viu-se confrontada com um problema grave de falta de vento, que a atirou para o fim da classificação na etapa (6º lugar).

Em terra, na Nova Zelândia, continua a ser reparado o barco da equipa Vestas, com graves danos no casco depois de, no final da 5ª etapa (Melbourne-Hong Kong) ter literalmente "passado a ferro" uma traineira chinesa (num acidente de que resultou um pescador morto). O barco acabou por não conseguir chegar ao fim dessa etapa e falhou a que hoje acabou. Deverá regressar à competição na próxima etapa mas entretanto foi perdendo pontos.

A Volvo Ocean Race começou em outubro passado em Alicante (Espanha) e terminará em junho próximo na cidade da Haia, Holanda. A próxima etapa ligara Auckland a Itajaí, no Brasil, fazendo a travessia do Pacífico para o Atlântico através do mítico cabo Horn (extremo sul da América do Sul). É uma etapa com dupla pontuação.

Classificação na etapa

1. AkzoNobel - 20 dias, 9 horas, 17 minutos e 26 segundos

2. Scallywag . 20d, 9h, 19m 40s

3. Mapfre - 20d, 9h, 39m, 38s

4. Dongfeng - 20d, 9h, 42m, 36s

5. Turn The Tide On Plastic - 20d, 9h, 45m, 8s

6. Brunel - 20d, 11h, 14m, 19s

Classificação geral

1. Mapfre - 39 pontos

2. Dongfeng - 34

3. Scallywag - 26

4. AkzoNobel - 23

5. Vestas - 23

6. Brunel - 20

7- Turn The Tide On Plastic - 12