O golo de bicicleta levou mesmo os adeptos italianos a aplaudirem de pé o jogador português

Uma "obra de arte" de um jogador que veio "de outro planeta". Este é um dos resumos possíveis das reação na imprensa internacional ao segundo golo de Cristiano Ronaldo frente à Juventus, que reforçou a vitória do Real Madrid. Mas as reações no relvado, do próprio treinador dos merengues, aos colegas, e até dos adversários, dizem do espanto que este pontapé de bicicleta gerou.

O programa espanhol "El Chiringuito de Jugones" fez um apanhado.

Este golo permitiu também que Ronaldo voltasse a entrar na história da Champions, ao tornar-se no primeiro jogador da prova a marcar em 10 jogos seguidos, superando a anterior marca de nove jogos, que pertencia a Ruud Van Nistelrooy.

Na internet, não escapa às comparações nem às provocações de Zlatan Ibrahimovic, que desafiou o português a repetir este "bom golo", mas

"a 40 metros da baliza", numa alusão a um golo de bicicleta que marcou ao serviço da seleção sueca, em 2012.

