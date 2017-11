Pub

Atlético e Real têm marcado passo e estão a oito pontos do líder Barcelona. Jogo de hoje vai ser o primeiro no Wanda Metropolitano e pode reanimar uma das equipas

Atlético de Madrid e Real Madrid têm tido um começo de época que tem deixado muito a desejar. Os colchoneros ainda não perderam no campeonato, mas empataram cinco dos onze jogos e estão em maus lençóis na Liga dos Campeões. Os merengues até arrancaram bem a temporada, com as conquistas das Supertaças europeia e espanhola, mas já somaram dois empates e duas derrotas na Liga. Ambos dividem o 3.º lugar com 23 pontos, a oito do líder Barcelona e a quatro do surpreendente Valência, que ocupa o 2.º posto.

Os dois principais clubes da capital espanhola vivem uma pequena crise, mas podem encontrar a saída esta noite (19.45, SportTV2), no dérbi da cidade, o primeiro no Wanda Metropolitano. A nova casa da formação de Diego Simeone deverá encher, o que significa receber cerca de 67 mil espectadores - bilhetes oscilam entre os 70 e os 495 euros -, porém, não tem dado muita sorte aos rojiblancos. Após vitórias nas duas primeiras partidas no recém-inaugurado recinto (Málaga e Sevilha), seguiu-se uma derrota (Chelsea) e três empates (Barcelona, Villarreal e Qarabag).

Goleadores em período de seca

Os principais craques de Atlético e Real continuam a ser Griezmann e Cristiano Ronaldo, respetivamente. No entanto, ambos atravessam um período de seca de golos e podem também ter neste dérbi uma oportunidade para se redimirem.

O avançado francês de 26 anos apenas apontou três golos (em 13 partidas) esta época, o último dos quais a 27 de setembro, diante do Chelsea - daí para cá, oito encontros a zeros, o seu pior registo no clube. E, durante essa sequência, o atacante gaulês foi substituído em dois jogos em que se registavam 0-0 no placard. Ou seja, mesmo em situações de resultados incertos, Simeone não hesitou em abdicar daquele que tem sido o seu máximo goleador das últimas temporadas.

Griezmann tem sido alvo de críticas e, segundo a imprensa internacional, terá mesmo o futuro incerto na capital espanhola, uma vez que é pretendido por PSG, Manchester United e Barcelona. Muito melhor não tem estado o internacional português, precisamente o melhor marcador dos dérbis de Madrid, com 21 golos em 29 jogos, oito de penálti. Embora tivesse sido pai no domingo, CR7 não faltou ao primeiro treino da semana, na tentativa de chegar ao clássico na melhor forma possível.

O capitão da seleção nacional, 32 anos, está a viver o pior arranque de época desde que assinou pelo Real no verão de 2009. O avançado madeirense tem apenas um golo marcado - ao Getafe - na Liga espanhola, ao cabo de sete jogos e 48 remates, o que lhe confere uma taxa de acerto de apenas 2,08%. De Espanha surgem notícias de que CR7 quer deixar o Real no verão, por não se sentir suficientemente valorizado, e terá mesmo solicitado ao presidente do clube, Florentino Pérez, para que lhe facilitasse a saída, algo que lhe terá sido negado pelo líder merengue.

Segundo o diário desportivo Marca, o craque quer estar no topo não só no plano desportivo como no económico. E, depois de ter visto Neymar transferir-se para o PSG por 222 milhões de euros e de, ao que tudo indica, estar prestes a ser superado por Messi no que concerne a salário, quer recuperar os tronos. Além disso, as acusações de fraude fiscal terão deixado o português com vontade de deixar Espanha muito antes do final do contrato, a 30 de junho de 2021.

"Se a bola não quer entrar, a culpa não é minha... Não me impede de trabalhar da mesma forma, ter a mesma ética de trabalho. As coisas vão mudar, não estou preocupado. As pessoas estão mais preocupadas do que eu", disse Ronaldo esta semana numa entrevista ao jornal francês L"Équipe.