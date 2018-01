Pub

Dia do jogo está confirmado e já tem a aprovação da UEFA por causa dos jogos da Liga dos Campeões. Clubes reuniram-se com a Liga, Laboratório Nacional de Engenharia Civil e a empresa responsável pela construção da bancada

A Liga emitiu um comunicado esta terça-feira a oficializar a data para a realização da segunda parte do jogo entre o Estoril e o FC Porto. Será no dia 21 de fevereiro, em princípio às 18.00.

A UEFA já aprovou a realização da segunda parte desta partida nesse dia, uma quarta-feira, tendo em conta que há jogos da Liga dos Campeões. Isto porque os regulamentos do organismo europeu não permitem jogos de equipas que estão na Champions em dias de jogo da prova - no dia 21 de fevereiro jogam Shakhtar-Roma e Sevilha-Manchester United.

A remarcação do jogo, que foi adiado na segunda-feira devido a problemas de uma bancada que levou à invasão do estádio da Amoreira, foi um dos assuntos discutido na reunião dos clubes com a Liga, esta terça-feira. O encontro aconteceu no Estoril e teve ainda a presença do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e da empresa responsável pelo projeto e construção da bancada em causa, além de elementos da Câmara Municipal de Cascais, Proteção Civil, GNR e bombeiros.

E segundo soube o DN foi assinada uma ata da reunião e feito um pacto de silêncio entre as partes.

Mas porquê a 21 de fevereiro?

A marcação da segunda parte do Estoril-FC Porto, devia acontecer, segundo o artigo 42, número 4, no máximo em quatro semanas. A interrupção aconteceu no dia 15 de janeiro e só vai ser retomado a 21 de fevereiro, quando passam pouco mais de cinco semanas. Porquê?

O FC Porto e o Estoril concordaram jogar mais de 30 horas após a interrupção, mas não entraram em acordo quanto à data. Por isso a Liga teve de decidir unilateralmente, marcando o reatamento do jogo para dia 21 de fevereiro, a primeira data disponível no calendário. Depois foi preciso o OK da UEFA.