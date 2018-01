Pub

Dia do jogo está confirmado, mas a hora ainda está sujeita a aprovação da UEFA, por causa dos jogos da Liga dos Campeões. Clubes reuniram-se com a Liga, Laboratório Nacional de Engenharia Civil e a empresa responsável pela construção da bancada

A Liga emitiu um comunicado esta terça-feira a oficializar a data para a realização da segunda parte do jogo entre o Estoril e o FC Porto. Será no dia 21 de fevereiro, em princípio às 18.00.

A Liga, contudo, esclarece que a hora do encontro ainda está sujeita a aprovação da UEFA, já que nesse dia, uma quarta-feira, há jogos da Liga dos Campeões. Isto porque os regulamentos do organismo europeu não permitem jogos de equipas que estão na Champions em dias de jogo da prova - no dia 21 de fevereiro jogam Shakhtar-Roma e Sevilha-Manchester United.

A remarcação do jogo, que foi adiado na segunda-feira devido a problemas de uma bancada que levou à invasão do estádio da Amoreira, foi um dos assuntos discutido na reunião dos clubes com a Liga, esta terça-feira. O encontro aconteceu no Estoril e teve ainda a presença do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e da empresa responsável pelo projeto e construção da bancada em causa, além de elementos da Câmara Municipal de Cascais, Proteção Civil, GNR e bombeiros.

E segundo soube o DN foi assinada uma ata da reunião e feito um pacto de silêncio entre as partes.