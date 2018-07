Turquia concorre com Alemanha e formaliza candidatura para acolher Europeu

A documentação foi entregue na sede da UEFA, em Nyon, ao secretário-geral do organismo, Theodore Theodoridis, pelo presidente da federação turca, Yildirim Demiroren.

"Estamos encantados com a apresentação desta candidatura ao Euro 2024, é a quarta vez consecutiva que nos candidatamos. Apresentamos o melhor projeto, com um apoio do governo sem precedentes. Damos todas as garantias. É a nossa hora, estamos preparados", afirmou Demiroren.

O secretário-geral da UEFA admitiu que o organismo terá de tomar "uma decisão difícil" até 27 de setembro, data em que será anunciado o vencedor.

Nas próximas semanas, a UEFA começará a avaliar os projetos e durante esta fase pode solicitar esclarecimentos às candidaturas.

A última edição da prova, na qual Portugal se sagrou campeão europeu, realizou-se em França em 2016, e a próxima, em 2020, vai realizar-se em 12 cidades, de 12 países.