Tsitsipas inspirou-se em Cristiano Ronaldo para chegar às meias-finais

Stefanos Tsitsipas continua a deslumbrar no Estoril Open. Esta sexta-feira o jovem tenista grego de 19 anos bateu o espanhol Carballes Baena, pelos parciais de 7-6, 6-2 e 6-7.

No final de mais uma maratona de ténis, o grego admitiu que nunca tinha lutado tanto por uma vitória e court e soube como cativar o público já para o próximo jogo ao dizer que se inspirou em Cristiano Ronaldo para manter a calma para recuperar de um um 3-0, com sete jogos seguidos e vencer o terceiro parcial em 6-7.

"Pensei ser como Cristiano Ronaldo", disse, sorridente ainda em court: "Nestes casos, se o mind set for negativo e não te forçares a lutar é realmente difícil de ganhar este tipo de encontros. Não ano passado tive vários assim, tenho alguma experiência e lido muito bem com este tipo de situações. Fiz sete pontos consecutivos no tie break. Foi uma recuperação dos diabos."

Tsitsipas segue assim para as meias finais do torneio português, onde encontrará o vencedor do encontro entre João Sousa e Kyle Edmund (esta tarde).