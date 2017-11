Pub

Sérgio Araújo marcou os dois golos da vitória sobre o Benfica em 1995, para a Taça, que deu início a uma série de jogos, ainda invicta, em que os sadinos venceram as águias na prova

O Benfica reencontra hoje o V.Setúbal (18.15, Sport TV1) na Taça de Portugal. Uma oportunidade para as águias vingarem os últimos quatro jogos em que não conseguiram vencer os sadinos na competição, numa série que começou na temporada 1994/1995, com o antigo jogador brasileiro Sérgio Araújo a ser a grande figura do V.Setúbal, apontando os dois golos do triunfo sobre os encarnados. Ao DN, o antigo avançado recorda esse jogo e avança explicações para o sucesso do clube do Sado nos jogos da Taça com o Benfica, destacando o "crescimento emocional" da equipa que defendeu durante duas épocas.

"Jogo da Taça contra o Benfica? Nossa, tenho grandes memórias desses jogos. São partidas totalmente diferentes. Se no campeonato temos de analisar todos os pormenores, podendo descansar jogadores num ou outro jogo e apostar mais forte em encontros com equipas do mesmo nível, na Taça é tudo diferente. O V.Setúbal jogava, e acredito que ainda o faça agora, como um grande. O truque é mesmo esse, ir para cima deles, pois na Taça também somos um grande, a jogar o jogo pelo jogo", começou por salientar ao DN o antigo internacional brasileiro, não esquecendo esse jogo de 1994/1995.

"Claro que me lembro bem. Comecei no banco e marquei mal entrei (entrou aos 64" e fez o 1-0 aos 66"). O Benfica tinha grandes jogadores, um monstro na baliza como o belga Preud"homme jogadores como Edilson, Isaías e João Pinto, que craques que o Benfica tinha! Mas jogámos de igual para igual e vencemos. Marquei depois outro no final do jogo, mas tivemos mais oportunidades. Foi um grande jogo e vencemos devido a esse crescimento emocinal que tínhamos nestes jogos", salientou o brasileiro, que no final dessa temporada, onde apontou apenas seis golos pelos sadinos, regressou ao Brasil.

Para o embate de hoje na Luz, nem o facto do Benfica jogar em casa leva a que Sérgio Araújo considere que as hipóteses dos sadinos são baixas. O brasileiro tem esperança que os bons resultados dos sadinos contra o Benfica na Taça continuem por mais algum tempo, sendo que da última vez, em 2005, venceram as águias na final do Jamor, por 2-1, já depois dos duplos triunfos por 2-0 nesse ano de 1995 e posteriormente em 1999.

"É um mata-mata, nenhuma das equipas tem nada a perder, vão suar até à última gota. Esta é a competição dos clubes mais pequenos, é nesta prova que se portam como grandes. Não têm o mesmo nível do plantel de um Benfica, que pode gerir muita qualidade durante um ano, mas para uma só partida terão qualidade para jogar de igual para igual. Por isso não interessa que seja na Luz. As hipóteses são muitas na mesma e acredito que possam voltar a vencer, aliás, fico a torcer por isso e vou estar atento a notícias sobre esse duelo", referiu o antigo jogador que, curiosamente, nos cinco jogos que defrontou os encarnados marcou três golos e todos no Bonfim.

"Tive azar na Luz. Com o Benfica até fui feliz, lembro-me bem de ter marcado um golo no primeiro jogo que os defrontei. O Yekini fez uma grande partida [vitória por 5-2, em 1993, com o nigeriano a apontar dois dos golos] e eu também ajudei. Guardo grandes memórias desses jogos e dessa equipa. Nunca esqueci esses anos que estive em Portugal, mas por questões pessoais tive de regressar ao Brasil", salientou o agora empresário, não se esquecendo também que nesse ano de 1995 a equipa do Bonfim acabou por ser eliminada nas meias-finais pelo Sporting.

"Essa era outra grande equipa. Figo, Balakov, que grandes jogadores que o Sporting tinha. Não me lembro bem do resultado. 3-0? Foi isso sim, não tivemos hipóteses nesse jogo. Se tivéssemos jogado mais na defensiva se calhar teria sido diferente, mas, como disse, jogar a Taça é sempre diferente e fomos para cima deles, infelizmente não deu resultado", concluiu.