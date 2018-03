Pub

Battaglia, diferendo de 121 mil euros, queixa na FPF e acusações. "Trafulhice", diz o Sp. Braga sobre Bruno de Carvalho, que visa Salvador: "Adoras ser presidente do benfica b"

Não podia estar mais quente o ambiente em torno do encontro do próximo sábado (20.30) com o quarto classificado Sp. Braga a receber o terceiro colocado Sporting, sabendo-se de antemão que os leões de Alvalade ficam quase afastados da luta pelo título que lhes foge há 16 anos se deixarem pontos na Pedreira. E se perderem seguram o último lugar do pódio por um ponto em relação ao Sp. Braga.

Agora o problema entre o clube de Alvalade e o emblema minhoto tem a ver com Battaglia, o primeiro grande negócio entre António Salvador e Bruno de Carvalho e que, para já, acabou (?) com uma queixa dos bracarenses.

Resumindo: os leões pagaram uma tranche de um milhão de euros no último verão e deviam ter liquidado a segunda tranche do mesmo valor até 15 de fevereiro. Dois dias depois Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, acusou o Sp. Braga de "ter plantado" notícias e explicou que os leões não procederam ao pagamento porque estavam em acerto de contas referentes aos mecanismos de solidariedade de Rui Fonte e Pedro Santos, dois jogadores formados em Alvalade e que trocaram, neste verão, o Sp. Braga, respetivamente, por Fulham e Columbus Crew.

O Sp. Braga pagou 69 mil euros segunda-feira, ontem o Sporting fez as suas contas e liquidou 707 mil euros. Horas antes António Salvador garantira que não ia fazer queixa do Sporting à FIFA e lamentou que Bruno de Carvalho não lhe tivesse respondido a um sms em fevereiro, comparando a conduta do Sporting à do FC Porto. "Em janeiro venciam algumas situações e o FC Porto assumiu as dificuldades que tinha. E quando chegou a hora do compromisso para o Sp. Braga os clubes entenderam-se. São formas de estar perante as suas responsabilidades diferentes, o FC Porto teve grandeza de honrar os seus compromissos", disse o líder bracarense.

Pois bem, ontem de tarde pela tarde o Sporting pagou os tais 707 mil euros. Na resposta o Sp. Braga reforçou a sua indignação referindo que a quantia recebida "só pode ser reveladora de uma de duas coisas: um equívoco ou uma trafulhice (...) conhecendo, porém, a postura do Sporting em todo este processo, a conclusão a registar é que o seu responsável máximo ordenou mais uma manobra de diversão, denunciadora da chico-espertice de quem a pratica". Basicamente o Sp. Braga esperava receber, após o acerto de contas, 828 mil euros. Por isso, avançou com uma queixa junto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que pode em caso (muito) extremo impedir o Sporting de disputar as provas europeias pois os clubes têm até final do mês de fazer prova de que não têm dívidas para com outros clubes.

Rafa, William, G15 e... Benfica

Desde 2003 que António Salvador preside ao Sporting de Braga e o Sporting tem sido o seu alvo, preferindo manter boas relações com Benfica e FC Porto.

A 11 de novembro de 2012, e após um longo despique verbal em que Salvador reclamava para o Sp. Braga o epíteto de terceiro grande, Godinho Lopes recebeu o seu homólogo bracarense no Museu Sporting, para mostrar a imponência do historial leonino.

Curiosamente, Bruno de Carvalho demorou a fazer um primeiro grande negócio com o Sp. Braga. Assumiu posse em 2013 mas até ao verão passado, em que contratou Battaglia, tinha apenas cedido Wilson Eduardo retendo 45% do passe do irmão de João Mário.

Ainda assim, quando Rafa foi vendido ao Benfica, Salvador fez saber um sms de última hora de Bruno de Carvalho no qual o líder leonino subia a parada pelo extremo. Em novembro depois do polémico 2-2 da primeira volta, Salvador disse que tinha visto no telemóvel de Jorge Mendes mensagens de Bruno de Carvalho a "rogar pela transferência de William". Bruno de Carvalho lembrou "negócios a meias com Luís Filipe Vieira" tentando sempre colar o Sp. Braga ao Benfica.

Para Bruno de Carvalho, no G15 - grupo de todos os clubes da I Liga com exceção dos grandes - Salvador não passa de um "testa de ferro" de Luís Filipe Vieira. E ontemà noite não teve qualquer problema em poupá-lo: "És um labrego, trolha e aldrabão! Já não te consigo aturar! Vai mandar no G15 e aproveita e vai... Idiota, aldrabão... Adoras ser o Presidente do benfica b. Agora faz mais um comunicado..."