Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto

Recurso dos encarnados resultou numa decisão unânime dos juízes desembargadores da Relação do Porto

O FC Porto e Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos azuis e brancos, estão proibidos de revelar e-mails do Benfica e dos seus dirigentes, resultado de uma decisão do Tribunal da Relação do Porto.

A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias, que refere que os juízes desembargadores da secção cível decidiram por unanimidade reverter a decisão de primeira instância, que não deu razão aos encarnados.

O recurso dá então, agora, razão ao clube da Luz, num processo em que os réus são o FC Porto, a SAD azul e branca, a FC Porto Media, a sociedade Avenida dos Aliados, que detém o Porto Canal, e Francisco J. Marques.

