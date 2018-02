Pub

Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana arquivou uma queixa contra o defesa português "por delito leve de ameaças e maus tratos", a pedido de quem apresentou queixa

Rúben Semedo chegou a acordo com um dos denunciantes para o arquivamento da acusação de amaça e maus-tratos que tinha pendente, informou esta terça-feira o Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana, através do Twitter da entidade. "Os prejudicados apresentaram duas cartas a conceder o perdão ao jogador do Villarreal e renunciaram a continuar com o procedimento judicial. O perdão das vítimas extingue a responsabilidade penal", pode ler-se no comunicado.

Esta notícia surge uma semana depois de o defesa português ter sido acusado de tentativa de homicídio, lesões, ameaças, sequestro, roubo violento e posse ilegal de armas.

Recorde-se que, a 23 de fevereiro, o Villarreal anunciou que suspendeu o trabalho e o salário do internacional sub-21 por Portugal, "após crimes graves imputados pela juíza do Julgado Número 6 de Llíria".