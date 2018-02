Pub

Madrilenos venceram de forma confortável, por 5-2

O Real Madrid venceu este sábado a Real Sociedad, por 5-2, e Cristiano Ronaldo esteve em destaque ao apontar três golos.

Num jogo que já estava decidido ao intervalo - a equipa madrilena vencia por 4-0 - o capitão da seleção nacional foi o grande destaque da partida, que o Real Madrid arrancou a vencer, com um golo de Lucas Vazquez ao primeiro minuto.

Depois, Cristiano Ronaldo marcou aos 27' e 37', com o alemão Toni Kroos a marcar pelo meio, aos 34'.

Jon Bautista reduziu pelos bascos, aos 74', com CR7 a voltar a acertar nas redes adversárias a dez minutos do fim do encontro. Aos 83', Illarramendi, que já jogou nos madrilenos, marcou pela Real Sociedad e fez o resultado final.