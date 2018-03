Pub

O clima de suspeição no futebol português atingiu o limite do aceitável. O DN ouviu cinco decanos do futebol português, que em conjunto somam quase 2500 encontros no escalão maior do nosso futebol, que falam do que está mal e da necessidade se fazer algo para mudar o rumo das coisas.

Estes cinco treinadores não têm problemas em apontar o dedo ao governo, em especial à Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, à Federação Portuguesa de Futebol e Liga de Clubes. Exigem medidas urgentes sob pena de caminharmos para o isolamento, como diz Manuel Cajuda, ou de estarmos a seguir o exemplo de Grécia ou Egito, como recorda Manuel Machado - Vítor Manuel até defende uma paragem no campeonato. Manuel José e Jaime Pacheco, sobretudo o primeiro, são muito duros para com os comentadores e também para com os diretores de comunicação dos clubes, vistos também como responsáveis pelo ponto a que se chegou.

MANUEL JOSÉ: "Governo, FPF e Liga assobiam para o lado"

"As entidades competentes nunca fizeram nada pela credibilização do futebol português. Eu fui emprestado pelo Benfica três anos e joguei sempre contra o Benfica. Hoje quando a FPF e a Liga permitem que os emprestados não joguem contra o clube-mãe estão a dizer que os jogadores são desonestos. Depois do Apito Dourado as coisas acalmaram, mas os dirigentes que chegam querem ganhar a qualquer preço. A FPF não mexe uma palha, a Liga não quer saber, os árbitros que tinham ganho credibilidade pós-Apito Dourado estão descredibilizados. Agora há os chineses pelo meio, com os salários que se pagam em Portugal nos clubes pequenos os jogadores estão sujeitos às pressões dessa gente que anda no futebol para se orientar. E se o Benfica ganhar este ano? Há essa história dos e-mails e eu já disse que se ganharam de forma fraudulenta metam na cadeia quem tiverem de meter. São suspeições atrás de suspeições, há que ganhar a qualquer preço, o futebol português está a voltar ao tempo anterior ao Apito Dourado; ninguém confia em ninguém e ao mínimo erro toda a gente é corrupta. Governo, FPF e Liga assobiam para o lado e nós cada vez descemos mais. Estamos numa espiral de desconfiança e violência verbal e ainda temos os comentadores afetos a clubes. Isto vai acabar mal, ninguém faz nada. A paixão pelo futebol está a morrer porque os pais já não levam os filhos ao futebol."

VÍTOR MANUEL: "Talvez o Estado possa intervir como na Grécia"

"Não me recordo de nada parecido sequer. Estamos numa nova realidade, com novas tecnologias e redes sociais ao serviço do futebol. Há uma nova realidade de comunicação que faz ampliar esta crispação. Hoje os diretores de comunicação são um veículo transmissor dos seus presidentes e é através da agressão verbal que se tenta desestabilizar o adversário, mas essa comunicação forte e feroz em nada ajuda o futebol português. Pessoas que nem estão ligadas ao jogo criam especulação e ruído em volta de uma indústria que tem um potencial enorme e dá de comer a muita gente neste país. Parece que a querem destruir com este tipo de comunicação e cultura do ódio. E vai piorar com o aproximar do fim do campeonato. Isto não são mind games - também os fiz, mas com respeito -, são insultos! Deviam era comunicar no campo, jogar, ganhar jogos e dar bons espetáculos para atrair mais gente aos estádios. O futebol sem espectadores não vive e deviam ser mais bem estimados. A justiça desportiva e a civil não podem ter receio de penalizar quem tem de ser castigado. Falta uma primeira vez para se fazer a rutura e limpar a nuvem negra que paira sobre o futebol português. É preciso pensar para onde queremos ir. Eu ouvi o Presidente Marcelo na Gala da Federação apelar para não se manchar mais a imagem de Portugal lá fora... Passado um dia ou dois foi o que se viu. Isto está de tal maneira que não sei quem vai ou pode parar com isto. Talvez o Estado possa intervir e fazer como na Grécia e parar o campeonato."

MANUEL CAJUDA: "Futebol português caminha para o isolamento"



"Sinceramente, não me lembro de algo tão mau. Talvez um psicólogo explicasse melhor do que um treinador. Eu nunca vi um futebol português tão bom e tão mau. Somos campeões da Europa, temos o melhor agente e o melhor jogador do mundo, num país tão pequeno temos coisas tão valiosas, mas sem respeito por aquilo e um marketing e uma comunicação má na generalidade. O futebol português caminha para o isolamento da forma como está, com os grandes promotores a fugir de Portugal, porque não se querem associar a um futebol tão negativista, tão maltratado. É impossível como treinador desligarmo-nos deste clima, ninguém gosta de ver o nome do clube sempre na lama. Isso mexe com o trabalho diário e, apesar de não chegar diretamente ao balneário, não é fácil fugir disso. Blindar o balneário é uma tretazinha, por isso tenham vergonha e parem com isso! Os dirigentes podem e devem ser exemplo, quando os exemplos negativos vêm de cima, não condenem depois só os de baixo... É preciso leis mais duras e mais rapidez nas decisões e que as façam cumprir com paridade. A maior parte das vezes são leves e dão para contornar, como se diz à boca grande. Eu não concordo com castigos tipo rebuçado, ou são castigos ou não servem para nada. Parece que inventámos novas metodologias: a desculpabologia, há sempre desculpa, a queixologia, toda a gente se queixa, e a achatologia, toda a gente acha alguma coisa sobre tudo."

MANUEL MACHADO: "A tutela tem sido muito omissa..."



"Temos exemplos de outros países; o que tem vindo a acontecer na Grécia, o que aconteceu no Egito. Isso permite antever a escalada e o caminho que vai sendo percorrido até se chegar a situações extremas que levam ao limite e à perda de vidas humanas, inclusive. A situação e o diagnóstico é de fácil construção. Para encontrar a cura há um ditado velho: grandes males, grandes remédios. Só com medidas contundentes, que façam doer, é que as pessoas moderam as atitudes. Há uma Federação Portuguesa de Futebol, há uma Liga de Clubes, há um conjunto de conselhos nesses organismos e há ainda a tutela, que tem sido muito omissa em relação à resolução deste tipo de problemas, que são quem por direito e competência, espero eu, terá de encontrar soluções. As pessoas dotadas no plano penal e jurídico nesses organismos terão de encontrar soluções por antecipação antes que coisas mais graves venham a acontecer. Já morreram pessoas num estádio em Portugal e se as pessoas que têm competências não atuarem fica um enorme ponto de interrogação, mas não me parece que nada de positivo esteja pela frente. Num plano mais transversal, este é um problema que tem muito que ver com família e com escola; uma sociedade pouco educada, com princípios de urbanismo abaixo dos padrões que se querem."

JAIME PACHECO: "Diretores de comunicação são um cancro do futebol"



"Não há explicação para este ambiente, mas as leis é que permitem que estas confusões existam, muitas vezes sem fundamento nenhum. Isto não tem cura nem solução, porque o futebol envolve muito dinheiro. Acho que estamos no pior momento de sempre e isto deve-se também a quem? Aos comentadores, que nunca foram praticantes e vão para a televisão ganhar dinheiro e por isso têm de dizer certas coisas. Muitos nem se reveem no que dizem mas têm de dizer. Os diretores de comunicação, então, são os maiores cancros do futebol dos últimos anos. Nem os posso criticar, porque estão a fazer um trabalho e eles precisam de trabalhar e por isso têm de dizer o que lhes mandam dizer. Mas vivíamos mais felizes sem comentadores e diretores de comunicação. Enquanto não existirem penas pesadas para estas situações vamos continuar assim, suspeita-se de tudo, de jogadores, dos árbitros, de treinadores. Se o governo deve intervir? Isto não tem solução porque as leis são sempre contornadas, vemos isso na política, em que há muitos que vivem à vontade depois de tantas coisas que fizeram. No futebol é igual, a lei não promove a justiça, enquanto não existirem sanções pesadas... Repare bem no que os presidentes dizem uns dos outros... Isto foge à educação normal de qualquer ser humano. Teria de haver reformulações muito fortes na lei ao nível do governo, da Liga e da Federação. O que estamos a viver é mau demais."