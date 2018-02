Pub

O treinador Vítor Campelos, até agora ao comando do Vitória de Guimarães B, da II Liga portuguesa, vai orientar no sábado a equipa principal dos vimaranenses frente o Marítimo, na 24.ª jornada da I Liga.

Depois da saída do treinador Pedro Martins, na sequência do desaire caseiro com o Sporting de Braga (5-0), a escolha da administração da SAD vitoriana para assumir, por ora, o nono classificado do campeonato recaiu no técnico vimaranense, de 42 anos, que lidera a equipa B desde a época 2015/16, confirmou fonte oficial do clube.

O técnico sobe à equipa principal numa altura em que o Vitória B atravessa a melhor fase da época: nove vitórias nos últimos 11 jogos - seis consecutivas -- catapultaram-no do 20.º e último lugar para a 10.ª posição, com 35 pontos,

Vítor Campelos já vai orientar o treino desta quarta-feira, para preparar o embate no Estádio dos Barreiros, às 18.15 de sábado, depois de, na terça-feira, o plantel ter trabalhado sob as ordens do preparador físico Pedro Brito e do treinador de guarda-redes Jorge Silva.

Já a equipa B, vai ser orientada no próximo jogo - receção ao Académico de Viseu, para a 26.ª jornada da II Liga, no domingo, às 15.00 - por Alex Costa, antigo jogador do Vitória (2004/05 e 2009/10 a 2012/13) e treinador dos juniores desde 2015/16.