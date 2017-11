Pub

Eduardo Berizzo, que sofre de cancro da próstata, vai ser operado na tarde de terça-feira, informou esta segunda-feira o clube da liga espanhola

O regresso do treinador argentino ao banco dos sevilhanos dependerá tanto do decurso da operação, como da evolução do pós-operatório.

"O Sevilha confia que o seu regresso aconteça o antes de possível", pode ler-se no comunicado publicado na página oficial dos andaluzes.

Enquanto Eduardo Berizzo, que há cinco dias revelou que sofria de cancro da próstata, estiver de baixa, será o seu adjunto, Ernesto Marcucci, a sentar-se no banco dos sevilhanos.

O Sevilha é quinto classificado da liga espanhola, com 25 pontos, menos dez do que o líder FC Barcelona.