Treinador do Portimonense sai em defesa do... V. Setúbal

O treinador do Portimonense, Vítor Oliveira, criticou o desempenho da equipa de arbitragem liderada por Luís Ferreira na derrota do Portimonense frente ao Belenenses, num jogo que os azuis do Restelo venceram em casa por 3-2 e beneficiaram de duas grandes penalidades.

Contudo, o técnico dos algarvios, ainda sobre a temática das arbitragens, saiu em defesa do... Vitória de Setúbal, que considera "prejudicadíssimo" ao longo do campeonato. "Amanhã [domingo] vai jogar-se um Estoril-Vitória de Setúbal e eu não tenho nada a ver com esse jogo. Mas vocês sabem que o Vitória foi prejudicadíssimo ao longo do campeonato. Está numa posição muito difícil, e se tudo fosse analisado melhor se calhar não estaria assim. Digo isto porque hoje é o Vitória, amanhã pode ser o Portimonense ou outro", afirmou, em declarações raras no futebol português.

"Acho que neste defeso devemos todos repensar o que podemos trazer de bom ao futebol, não deixando que este clima de suspeição faça o futebol português caminhar para o nível zero", acrescentou.