Pub

O Tottenham venceu hoje o Manchester United de forma categórica, na 25ª jornada da Liga inglesa de futebol, o Chelsea sofreu derrota pesada na receção ao Bournemouth, enquanto o Manchester City segue imparável no caminho para o título.

Um golo incrível aos 11 segundos abriu as portas para um triunfo que cedo se vislumbrou dos 'spurs', face a um United que cometeu erros defensivos fatais na fase inicial da partida que liquidaram qualquer possibilidade de discutir o resultado.

Na primeira jogada, Phil Jones perdeu a disputa de cabeça com Harry Kane, Delle Ali ganhou-a e um ressalto deixou-a à mercê do internacional dinamarquês Christian Eriksen, que, completamente solto à entrada da pequena área, não perdoou.

O United acusou este golo madrugador, ainda que tivesse tentado uma reação imediata, mas o que 'matou' a equipa em termos anímicos foi o segundo golo do Tottenham, aos 28 minutos, outro golo incrível, com Phil Jones, sozinho, sem ser acossado, virado para a bola, a fazer um autogolo na sequência de um centro da direita.

Na hora seguinte, o Tottenham controlou e mandou no jogo como quis, podia e merecia ter ampliado o resultado, perante um Manchester United à deriva, sem capacidade de reação e discernimento, a despeito das alterações introduzidas por José Mourinho, com as entradas de Fellaini, Mata e Herrera.

De destacar, ainda, nos jogos de hoje a derrota pesada sofrida pelo Chelsea em Stamford Bridge perante o Bournemouth, por 3-0, numa noite para esquecer, em que Antonio Conte teve de improvisar com a colocação de Eden Hazard no eixo do ataque face à cedência do internacional belga Batshuayi ao Borússia Dormund e à lesão do espanhol Álvaro Morata.

O Bournemouth marcou três golos na segunda parte, aos 51, 64 e 67 minutos, por Callum Wilson, Junior Stanislas e pelo defesa holandês Nathan Ake, respetivamente, perante um Chelsea incapaz de responder à altura.

Quem mais capitalizou com as derrotas dos principais rivais foi o Manchester City, que recebeu e venceu o West Bromwich por 3-0, reforçando a liderança da 'Premier League', agora com 68 pontos, mais 15 do que o segundo classificado, o Manchester United.

O internacional português Bernardo Silva foi titular, aproveitando a lesão grave sofrida pelo internacional alemão Leroy Sané para mostrar serviço a Pep Guardiola.

Nos restantes jogos da 25.ª jornada, o Everton impôs-se ao Leicester por 2-1, com dois golos do recém-contratado Theo Walcott, ao Arsenal, que teve uma estreia de sonho, o Newcastle não foi além de um empate a um golo na receção ao Burnley, tal como o Southampton, com o lateral direito português Cédric a jogar os 90 minutos, perante o Brigthon.

Na luta pela manutenção, o Stoke City recebeu o Watford, ex-equipa do treinador português Marco Silva, e não foi além de um 'nulo' que mantém as duas equipas nas suas posições relativas na tabela classificativa, o Stoke em 16º, com 24 pontos, e o Watford em 11º, com 27.