Golos de Christian Eriksen e Erik Lamela

O Tottenham tornou-se hoje a primeira equipa a garantir um lugar nas meias-finais da Taça de Inglaterra em futebol, ao vencer fora o Swansea, de Carlos Carvalhal, por 3-0, em encontro dos 'quartos'.

A formação londrina, desfalcada de Harry Kane, resolveu a eliminatória na primeira parte, com tentos do dinamarquês Christian Eriksen, aos 11 minutos, e do argentino Erik Lamela, em 'cima' do intervalo, aos 45+1.

Na segunda metade, Eriksen 'bisou', aos 62 minutos, num terceiro tento de fora da área, sentenciando, em definitivo, a eliminatória.

Os 'spurs' somam oito triunfos na FA Cup - seguindo no terceiro lugar do 'ranking', apenas atrás de Arsenal (13 títulos) e Manchester United (12) -, mas já não ganham a prova há mais de um quarto de século, desde 1990/91, quando bateram na final o Nottingham Forest por 2-1, após prolongamento.

Ainda hoje, o Manchester United, de José Mourinho, recebe o Brighton, com os dois restantes embates dos quartos de final, o Wigan-Southampton e o Leicester-Chelsea, marcados para domingo.