Pub

Antigo treinador do Benfica treina o Kazma desde o início desta época

Aos 71 anos, Toni volta a celebrar a conquista de um troféu no mundo do futebol. Desta vez, o antigo treinador do Benfica venceu a Kuwait FA Cup, naquele país do Médio Oriente, ao serviço do Kazma, batendo na final o Al Shabab no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a 3-3.

Toni, que não mais treinou em Portugal desde que deixou pela última vez o Benfica, em 2002, assumiu o comando do Kazma em agosto passado e conta com o filho, António Oliveira, como adjunto.

Recorde-se que além dos títulos de campeão nacional conquistados no Benfica (1988/89 e 1993/1994), e de uma Taça de Portugal pelos encarnados (1992/1993), Toni tem no currículo uma supertaça egípcia pelo Al-Ahly e uma Taça do Irão pelo Tractor Club.