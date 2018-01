Pedro Nuno (C) do Tondela celebra o golo contra o Feirense durante o jogo da Primeira Liga de Futebol disputado no Estádio João Cardoso, em Tondela, 14 de janeiro de 2018. PAULO NOVAIS/LUSA

De acordo com o diário regional andaluz Ideal, clube da I Liga vai juntar-se ao grupo de Granada, Parma e Chongqing Dangdai Lifan. Beirões admitem negociações mas não confirmam que negócio já está fechado

Segundo escreve esta sexta-feira o diário regional andaluz Ideal, de Espanha, o Tondela terá sido comprado pelo proprietário dos espanhóis do Granada, os italianos do Parma e os chineses do Chongqing Dangdai Lifan, John Jiang.

De acordo com a mesma publicação, o negócio será oficializado em breve, embora não sejam ainda conhecidos os valores envolvidos. A confirmar-se, os beirões passariam a integrar o grupo Desports, do qual fazem parte os três clubes referidos e que tem uma participação nos Minnesota Timberwolves, equipa da NBA. O antigo jogador de Getafe e Bétis, entre outros, David Belenguer, controla as operações administrativas do grupo em Espanha e será igualmente o escolhido para liderar o Tondela.

Contactado pelo DN, fonte oficial do clube da I Liga portuguesa confirma que "existem negociações" com o grupo Desports, mas que este não está sozinho na corrida, pois outros já "manifestaram interesse". "A intenção do Tondela é encontrar investidores para constituir SAD [em detrimento da SDUQ existente] e está a ouvir propostas e a discutir projetos, que jamais poderão colocar em causa a identidade do clube. O presidente esperava fechar o negócio até ao final do ano civil de 2017, pelo que o anúncio deverá estar para breve", acrescentou ao nosso jornal.