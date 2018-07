Tomaz Morais e Carlos Tê: o que esperam do jogo de hoje?

É hoje à noite (20.30, Sport TV1) que Sporting e FC Porto disputam um lugar na final da Taça de Portugal de futebol. A partida, no Estádio José Alvalade, é o quinto round entre os dois clubes esta temporada. Fomos ouvir as previsões para a partida desta quarta-feira.

SPORTING

© CARLOS MANUEL MARTINS/GLOBAL IMAGENS

Tomaz Morais, treinador de râguebi

"Espero um Sporting a todo o gás para dar a volta à eliminatória e um FC Porto que vai tentar gerir a vantagem de um 1-0, mas sempre a olhar para a baliza de Rui Patrício, pois tem jogadores que podem fazer isso. Será um jogo intenso no qual o Sporting tem de dar tudo, à semelhança do que fez com o Atlético de Madrid. A equipa de Jorge Jesus está mais pressionada nesta partida porque, tendo em conta as expetativas para esta época, ganhar apenas uma Taça da Liga é pouco. Para este jogo diria aos jogadores que este jogo vale uma época e que têm toda a capacidade para o ganhar. Com a união que têm demonstrado tudo é possível."

FC PORTO

© Adelino Meireles/ Global Imagens

Carlos Tê, letrista

"Que haja um resultado positivo para o FC Porto que lhe permita ir à final da Taça de Portugal, mas espero que não entrem em Alvalade para defender a vantagem de 1-0, porque geralmente isso dá mau resultado. Tem de tentar marcar um golo, provavelmente aproveitando uma menor frescura do Sporting na segunda parte. No entanto, acho que vai ser um jogo com golos. O FC Porto está em duas frentes importantíssimas e pode conquistar títulos que não consegue há bastante tempo, como tal diria aos jogadores que este é um dos jogos da época, como aliás foi também o do último domingo no Estádio da Luz, que transmite sempre muita confiança à equipa, mas é preciso que não entrem em campo para defender o resultado."