Com um investimento muito baixo em relação aos adversários e um treinador quase desconhecido, o Corinthians superou-se e conquistou o seu sétimo título

De quarta força das equipas do Estado de São Paulo a campeão brasileiro. Contras as expectativas iniciais (São Paulo, Palmeiras e Santos eram vistos como estando um patamar à frente), o Corinthians conquistou o Brasileirão na madrugada de ontem, ao bater o Fluminense por 3-1 em jogo da 35.ª jornada do Brasileirão. Foi o sétimo título do Timão desde 1990, o que torna a equipa fundada há mais de cem anos a maior campeã da competição, considerando a denominação dada a partir de 1971.

O Corinthians não era apontado como favorito à conquista do Brasileirão por vários motivos, a começar pelo facto de ter sido sétimo classificado no ano passado e de entre as equipas de São Paulo ter sido a que menos investiu na construção do plantel - cerca de três milhões de euros, quando o Palmeiras superou os 20 milhões. Mas, à medida que as jornadas iam passando, percebeu-se que o Timão era um sério candidato, até porque conseguiu terminar a primeira volta do campeonato sem derrotas.

Este título teve vários protagonistas, desde o guarda-redes Cássio, que foi fundamental na campanha da equipa em vários momentos e que inclusivamente já foi chamado à seleção brasileira por Tite, passando pelos avançados Clayson e Jô - este último apontou dois golos na vitória sobre o Fluminense e é o melhor marcador do Brasileirão, com 18 golos. Além disso, fez três assistências e participou diretamente em 21 dos 48 golos do Corinthians.

Treinador (quase) desconhecido

Há contudo um protagonista maior nesta história: o treinador Fábio Carille. O técnico de 44 anos, com nome pouco mediático, foi nas últimas oito temporadas sempre adjunto e não era a primeira (nem segunda) opção da direção do clube para pegar na equipa em dezembro, altura em que os dirigentes do Timão começaram a planear a temporada. Mas, no seguimento de várias negas, a opção acabou mesmo por recair em Carille, um estudioso do futebol que trabalhou nas equipas técnicas de Muricy Ramalho e Tite (atual selecionador brasileiro).

Sem grande ruído, o treinador a quem chamam Pep Carille conseguiu construir uma equipa sólida e deixou o primeiro sinal logo em maio, quando o Corinthians se sagrou campeão paulista. A equipa conseguiu terminar a primeira volta do campeonato sem derrotas e manteve-se na liderança desde a quinta jornada. Nos festejos do título, os jogadores não o esqueceram, e entre elogios deram-lhe um banho de água e cerveja quando falava na conferência de imprensa.

O treinador aproveitou aquele momento para responder aos que desconfiaram do seu trabalho. "Tive de viver debaixo de um enorme clima de desconfiança. Cheguei a receber um vídeo de uma pessoa, com quem ainda vou ter oportunidade de falar, a dizer que eu não ia durar três meses. Desrespeitaram-me. Crucificam e atiram pedras às pessoas. E são burros, pois nem esperaram por o ano começar. A verdade é que maioria não acreditava em mim e isso deu--me mais força. Isto foi como uma universidade, com momentos de incerteza mas com conquistas de títulos", atirou.

Ao sagrar-se campeão paulista e brasileiro, Fábio Carille entrou logo na sua primeira época como treinador principal num lote restrito de técnicos do Corinthians. Na história do clube alvinegro, apenas seis treinadores venceram as duas competições na mesma temporada - Eduardo Amorim, Oswaldo de Oliveira, Oswaldo Brandão, Carlos Alberto Parreira, Mano Menezes e Tite. Agora, a prioridade é segurar alguns jogadores fundamentais para não repetir a sangria de 2015, quando os principais futebolistas deixaram o clube após a conquista do título.