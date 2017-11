Pub

Ciclista de 20 anos tinha acordo com equipa espanhola, mas optou agora pela equipa do Centro Mundial de Ciclismo

O ciclista Tiago Antunes, que representou a equipa torriense Sicasal-Constantinos-Delta Cafés nas épocas 2016 e 2017, será o segundo atleta da história do ciclismo português a ingressar na equipa do Centro Mundial de Ciclismo, projeto da UCI - União Ciclista Internacional que visa o desenvolvimento e aperfeiçoamento das capacidades dos melhores jovens talentos Mundiais.

O Atleta de 20 anos, que já tinha assumido compromisso com a equipa espanhola Aldro para a próxima temporada, chegou a acordo com a mesma e respondeu positivamente ao convite da UCI, agarrando assim uma oportunidade única para assegurar o seu futuro como ciclista profissional, seu principal objetivo desde sempre.

Inaugurado em 2002, o Centro Mundial de Ciclismo é uma instituição de formação e educação ao mais alto nível, reconhecida pelo Comité Olímpico Internacional. Está localizado na sede da UCI em Aigle na Suiça, onde todos os anos chegam os melhores jovens atletas do planeta, para se dedicarem em exclusivo aos programas de treino e desenvolvimento das suas capacidades desportivas e intelectuais, com vista à evolução e participação nos mais prestigiados eventos, como Jogos Olímpicos, Taças e Campeonatos do Mundo da modalidade.

Extremamente satisfeito, o Atleta adiantou na sua página de facebook que "vai ser sem dúvida uma grande oportunidade para o meu desenvolvimento, assim como para o futuro do ciclismo em Portugal" e aproveitou a para "agradecer à Aldro Team pela oportunidade que me foi dada e pela compreensão, e à Federação Portuguesa de Ciclismo pelo apoio nesta decisão."