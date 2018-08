Tiafoe afasta campeão e marca encontro com João Sousa na final

Frances Tiafoe é o adversário de João Sousa na final do Estoril Open. O americano afastou o campeão em título, Pablo Carreño Busta, em dois sets (6-2 e 6-3), e marcou encontro com o português no jogo que decidirá o campeão da edição 2018 do open português.

João Sousa preferia o amigo Pablo Carreño Busta no duelo final, mas vai ter mesmo de medir forças com o americano, uma das figuras do torneio, que fez por merecer o convite da organização.

E se o português (68.º ATP) vai em busca do terceiro título, Tiafoe (64.º ATP) procura o segundo do palmarés, depois de ter sido campeão em Delray Beach, EUA, em fevereiro.

Quanto a Carreño Busta, número 11 mundial, falhou a terceira final consecutiva em Portugal em quatro anos.