O tenista espanhol, número um mundial, viu esta quarta-feira confirmada a lesão de grau 1 na coxa direita, sofrida nos quartos de final do Open da Austrália, que o vai afastar dos courts cerca de três semanas.

"Nos próximos dias, ele estará em descanso desportivo e realizará fisioterapia anti-inflamatória", adianta em comunicado o gabinete de comunicação do jogador, após conhecido o resultado da ressonância magnética realizada num hospital de Melbourne.

Depois de já ter sido assistido por duas vezes, durante e após o quarto set, o finalista vencido em 2017 acabou por abandonar o encontro com o croata Marin Cilic, sexto cabeça de série, no início do quinto e último parcial.

Quando Rafael Nadal se dirigiu ao árbitro e ao seu adversário para anunciar a sua desistência já se jogava há três horas e 47 minutos e Cilic, que eliminou João Sousa na segunda ronda, vencia por 3-6, 6-3, 6-7 (5-7), 6-2 e 2-0.

O jogador, ainda de acordo com o gabinete de comunicação, "vai iniciar o processo de reabilitação" o mais rápido possível e "retomará progressivamente o seu treino".

"O tempo de recuperação normal para uma situação destas é de cerca de três semanas, o que normalmente permitirá que retomará o calendário da competição para Acapulco, Indian Wells e Miami", acrescenta o comunicado.