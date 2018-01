Pub

A tenista espanhola desceu do segundo para o terceiro lugar da classificação do ténis mundial divulgada esta segunda-feira e que continua a ser liderada pela romena Simona Halep, que no domingo venceu o torneio de Shenzhen

A descida de Muguruza, que passou ao terceiro lugar por troca com a dinamarquesa Carolina Wozniacki, está relacionada com o abandono do torneio de Brisbane, devido a cãibras.

Ainda no top 10, a ucraniana Elina Svitolina subiu do sexto para o quarto posto, por troca com a checa Karolina Pliskova.

Michelle Larcher de Brito continua a ser melhor portuguesa, ocupando o 352.º lugar da hierarquia.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A classificação masculina continua a ser liderada pelo espanhol Rafael Nadal, seguido do suíço Roger Federer e do búlgaro Grigor Dimitrov e não sofreu qualquer alteração no 'top 10'.

João Sousa continua a ser o português mais bem classificado, apesar de ter descido do 57.º para o 59.º lugar. Gastão Elias subiu um posto, para o lugar 114, e Pedro Sousa, passou da 126.ª para a 125.ª posição.