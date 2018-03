Pub

O tenista australiano Alex de Minaur, 130.º classificado do 'ranking' mundial, recebeu hoje o primeiro convite para o Estoril Open, anunciou a organização na conferência de apresentação da prova.

Com apenas 19 anos, De Minaur terá assim entrada direta do quadro principal do torneio de ténis mais conceituado em Portugal. Um 'wild-card' justificado pelo diretor da prova, João Zilhão, que considera o atleta "um futuro número um mundial" e que pratica um ténis "excelente".

João Sousa, 80.º do Mundo, é, até ao momento, o único tenista português confirmado na lista de participantes, encabeçada por um 'top-10' mundial, o sul-africano Kevin Anderson (8.º), seguido do espanhol Pablo Carreño Busta, 19.º do ranking, campeão em título.

O jovem tenista da Austrália vai contar também com a companhia do compatriota já confirmado Nick Kyrgios, 20.º da hierarquia, do espanhol David Ferrer (35.º), do britânico Kyle Edmund (26.º) e do luxemburguês Gilles Muller (28.º), finalista vencido no ano passado.

A quarta edição do Estoril Open realiza-se no Clube de Ténis do Estoril, entre 28 de maio e 6 de abril, com a fase do 'qualifying' a decorrer nos dois primeiros dias.