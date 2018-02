Pub

Ascensão do alemão é a principal mexida na hierarquia ATP. João Sousa mantém-se na 68.ª posição.

O tenista alemão Alexander Zverev subiu esta segunda-feira ao quarto lugar do ranking mundial, por troca com búlgaro Grigor Dimitrov. João Sousa manteve-se no 68.º posto da tabela ATP.

Depois de ter chegado à segunda ronda em Sófia, João Sousa conservou a posição e continua a ser o único luso no top 100 (755 pontos). Lá perto estáo Gastão Elias (114.º lugar. 502) e Pedro Sousa (123.º, 467), enquanto João Domingues desceu ao 194.º posto (279 pontos).

No top 10, a única alteração foi a subida de Alexander Zverev ao quarto posto (4450 pontos), por troca com Grigor Dimitrov (4425). O espanhol Rafael Nadal conserva a liderança (9760 pontos), à frente do suíço Roger Federer (9605) e do croata Marin Cilic (4960).

Numa semana em que se disputou a Fed Cup, o ranking feminino ficou inalterado, com a dinamarquesa Caroline Wozniacki no topo (7965 pontos), seguida da romena Simona Halep (7616) e da ucraniana Elina Svitolina (5835. Michelle Brito, que voltou recentemente à competição, é a melhor portuguesa, na 361.ª posição (116 pontos).