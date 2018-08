Após anos de "muito suor, lágrimas e sofrimento", concretizou-se um "sonho antigo do povo açoriano": o Santa Clara já assegurou a subida à I Liga, 15 anos depois da última presença. E, feito bandeira do arquipélago, quer fixar-se entre a elite do futebol português (evitando a alegria efémera das participações anteriores). "Temos condições nos Açores para um projeto de I Liga", garante, ao DN, o presidente do clube de Ponta Delgada, Rui Cordeiro.

A espera foi longa. O Santa Clara era o clube há mais anos seguidos preso (sem subidas nem descidas) na II Liga, desde início de 2003-04. Contudo, no domingo - enquanto a capital açoriana se engalanava para a procissão das festividades do Santo Cristo dos Milagres -, celebrou, por fim, o regresso à I Divisão, após as breves presenças de 1999-00 (18.º lugar), 2001-02 (14.º) e 2002-03 (17.º). "Era um sonho que perseguíamos há muito tempo. Sinto-me realizado, por tê-lo concretizado finalmente", afirma Pacheco, capitão de equipa e um dos quatro açorianos do plantel - os outros são Clemente, Minhoca e Rodolfo Cardoso (jovem guarda-redes ainda sem qualquer minuto esta época).

A promoção "é também uma forma de afirmação da autonomia do arquipélago", como diz Rui Cordeiro: ao subir ao escalão maior do futebol português, o Santa Clara, único clube açoriano que alguma vez competiu nas ligas profissionais (estreia em 1998-99), "dá uma maior dimensão humana e geográfica" à I Liga. E aí estará "uma excelente oportunidade" para promover a região, garantem presidente e capitão do emblema de Ponta Delgada.

"Vai permitir aos Açores terem mais visibilidade, por bons motivos, e garantirem mais negócio turístico (sem estarem tão dependente da sazonalidade)", aponta Rui Cardoso. "Será benéfico para o arquipélago. É uma ocasião para vincar a qualidade dos atletas açorianos", refere, por sua vez, Pedro Pacheco.

"Há qualidade [na região] para representar o clube na I Liga", frisa o médio, de 33 anos, que fez quase toda a carreira no Santa Clara e tem mais uma época de contrato ("espero ficar"). "Julgo que estão reunidas as condições para que o clube tenha um trajeto consistente e se fixe na I Liga", acrescenta Pacheco.

O mesmo assevera Rui Cordeiro, crente de que é possível "lançar bases de um projeto firme, sólido e credível", que permita aos encarnados evitarem a despromoção nas próximas épocas. "Temos de fazer um bom trabalho de casa e esperamos continuar a contar com o apoio do governo regional e de todos os açorianos", aponta o presidente.

Um dos objetivos "é a construção de uma academia, que sirva de apoio ao talento regional". Todavia, Rui Cardeiro quer dar todos os passos "de forma séria e honesta", sem abdicar do "processo de consolidação financeira, com rigor e disciplina", que o clube/SAD de Ponta Delgada tem seguido.

Foram as dificuldades financeiras que fizeram os insulares viverem "anos de muito suor, lágrimas e sofrimento", como recorda Pacheco. Depois de passar as últimas épocas a escapar à descida ao Campeonato de Portugal, o Santa Clara reergueu-se. "Apesar de termos passado por momentos menos bons, nunca desistimos", nota o capitão.

Esta época, o clube micaelense deu uma nova prova de força. Todavia, ainda há uma nuvem a pairar sobre a festa açoriana. Alguns dos concorrentes da II Liga apresentaram queixas quanto a alegados incumprimentos dos regulamentos, que podem custar a perda de pontos ao Santa Clara - a ausência em três partidas de um treinador principal com o nível de formação exigido (a equipa é treinada de facto por Carlos Pinto, mas o técnico oficial é Luís Pires) e a falta de um número mínimo de jogadores sub-23 em três encontros e entre os inscritos no plantel principal (a partir do fecho de mercado de janeiro).

Rui Cordeiro mostra-se "tranquilo" perante essa ameaça. "Aqui ganhamos os jogos no relvado: se os outros tivessem sido mais competentes em campo, estaríamos agora a dar-lhes os parabéns. Pensamos que o que está em causa não vai alterar a verdade desportiva e não haverá perda de pontos", afirma. Afinal, depois de "transportar pelo país fora o sonho de levar os Açores à I Liga", nada parece derrubar a ânsia dos encarnados por voltarem a receber no Estádio de São Miguel os grandes do futebol nacional. "Claro que estamos preparados para isso", remata o presidente.