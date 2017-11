Pub

Mourinho iguala recorde de Sir Matt Busby, Marco Silva continua a aumentar reputação e Nuno domina Championship

Com um remate feliz do improvável Ashley Young, já na segunda metade da partida (66"), o Manchester United bateu à tangente o Brighton & Hove Albion, por 1-0, graças a um golo que acabou por ser atribuído ao defensor Lewis Dunk, na própria baliza. A vitória permitiu à equipa de José Mourinho não só manter o registo cem por cento vitorioso em casa, esta época, em sete encontros, como igualar um recorde histórico do clube que dura desde os tempos do mítico treinador Matt Busby, em 1966: são 39 jogos consecutivos sem perder em Old Trafford, que voltou a ser uma autêntica fortaleza com o técnico português ao comando .

A última derrota a que os adeptos do United assistiram no seu estádio remonta já a setembro de 2016, quando viram o rival de Manchester, o City de Pep Guardiola, sair de Old Trafford com um triunfo por 2-1. Desde então, seguiram-se 28 vitórias e 11 empates, numa folha de serviços que atinge a perfeição nesta época: dez jogos, dez vitórias, em todas as competições, com um total de 29-2 em golos.

Ontem, frente a uma das equi-pas revelação desta temporada (Brighton), o futebol do Manchester United não encantou e o triunfo foi mesmo obtido de forma feliz, mas permitiu à equipa de Mourinho manter alguma pressão sobre o rival City na corrida ao primeiro lugar, reduzindo provisoriamente a desvantagem para cinco pontos - a equipa de Guardiola só joga hoje, no terreno do Huddersfield.

"Penso que foi o jogo mais complicado para nós, esta época", admitiu Mourinho, que na terça-feira vai visitar outro treinador português em grande destaque na Premier League: Marco Silva.

O técnico do Watford continua a aumentar a sua reputação no futebol inglês - que o leva a ser cada vez mais assediado por outras equipas, como o Everton - e foi ontem vencer categoricamente a casa do Newcastle, do espanhol Rafa Benítez, por 3-0. Will Hughes (19"), Yedlin (autogolo, 45") e Andre Gray (62") fizeram os golos do Watford, que reforçou a oitava posição, antes da receção ao Manchester United.

E se Mourinho e Marco Silva têm razões para sorrir, que dizer de Nuno Espírito Santo, no Championship? O técnico viu o seu Wolverhampton golear o Bolton, por 5-1, e reforçar o primeiro lugar do segundo escalão do futebol inglês, com sete pontos de avanço sobre o Cardiff, que joga hoje. Os cinco golos dos Wolves foram apontados por jogadores bem conhecidos do futebol português: Willy Boly (13"), Leo Bonatini (25"), Ivan Cavaleiro (62", de penalti, e 82") e Diogo Jota (87"). Também no Championship, o Sheffield Wednesday de Carlos Carvalhal foi empatar a 0-0 no terreno do Reading e segue no 11.º lugar.