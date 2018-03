Pub

Médio que está vinculado ao Benfica pode estrear-se pela canarinha nos amigáveis com Alemanha e Rússia

O médio Talisca, jogador que pertence aos quadros do Benfica e que está cedido ao Besiktas, da Turquia, foi chamado pelo selecionador Tite à canarinha com vista aos jogos particulares com a Alemanha e a Rússia. Talisca pode assim fazer a sua estreia pelo escrete, ele que tem estado em plano de destaque no campeonato turco.

Na lista, destaque ainda para a presença do defesa central Geromel, ex-jogador do V. Guimarães que representa o Grêmio de Porto Alegre. O avançado Jonas, do Benfica, não entrou na convocatória.

Eis os convocados do Brasil:

Guarda-redes: Neto, Alisson e Ederson;

Defesas: Dani Alves, Filipe Luís, Marcelo, Fágner, Miranda, Marquinhos, Thiago Silva, Geromel e Rodrigo Caio;

Médios: Casemiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Coutinho, Renato Augusto, Talisca e Willian;

Avançados: Douglas Costa, Firmino, Gabriel Jesus, Taison e William José.